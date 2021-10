Acr Messina-Monterosi Tuscia, inizia la prevendita: tutte le info

4 Ottobre 2021 11:02

Acr Messina-Monterosi Tuscia, alle 12 parte la prevendita per il match di sabato alle ore 17.30: tutte le info

ACR Messina comunica che dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 4 ottobre, sarà attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio“ di Messina relativo alla gara di campionato tra il Messina e il Monterosi Tuscia prevista per sabato 9 ottobre alle ore 17:30. La prevendita si chiuderà alle 17:00 del giorno della gara. Sono disponibili n. 1.275 posti in Curva Sud e n. 250 posti in Tribuna Centrale A.

Per l’ingresso allo stadio sarà obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando. Accedendo allo stadio sarà controllata la temperatura corporea e sarà necessario esibire anche il Green Pass. Solo ed esclusivamente i ragazzi sotto i 12 anni possono accedere allo Stadio senza esibire il Green pass. Per poter avere accesso allo stadio “Franco Scoglio”, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente. Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.

COSTO BIGLIETTI

Curva Sud € 10 più diritti di prevendita € 1,50

più diritti di prevendita € 1,50 Tribuna Centrale A € 20 più diritti di prevendita € 1,50

più diritti di prevendita € 1,50 Gratis fino a sei anni

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su postoriservato.it. Sarà possibile inoltre acquistare il biglietto anche nei punti vendita di Messina. Di seguito link con tutti i punti vendita: https://www.postoriservato.it/punti-vendita.html

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi ai supporters del Monterosi Tuscia è riservata solo ed esclusivamente nel settore ospiti, 200 posti disponibili. Come da disposizioni ministeriali, sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 8/10/2021. Il tagliando d’ingresso allo stadio potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) del circuito postoriservato.it.