Potenza-Acr Messina 1-1, inizia la ripresa – LIVE

17 Ottobre 2021 15:28

Potenza-Acr Messina, la diretta di StrettoWeb: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino. Tutti gli aggiornamenti dal match del girone C di Serie C

Un nuovo inizio. Dopo le quattro sconfitte di fila, e l’avvicendamento in panchina, l’Acr Messina riparte da Eziolino Capuano, chiamato in settimana a sostituire l’esonerato Salvatore Sullo. L’esperto tecnico incontra subito il suo recentissimo passato, il Potenza, allenato per un breve periodo nella scorsa stagione. La squadra lucana è avanti di due punti rispetto a quella peloritana: trattasi, quindi, di scontro diretto. Segui il match in diretta su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: le formazioni ufficiali, la cronaca testuale e il tabellino a fine gara con il ricco post partita.

46′ – E’ iniziata la ripresa, si riparte dall’1-1.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Dopo 4 minuti di recupero, si chiude il primo tempo: velocissimo botta e risposta alla mezz’ora, 1-1.

42′ – Occasione Potenza con Coccia, servito in profondità: il suo tiro al volo non è lontano dalla porta.

38′ – Damian ci prova dal limite, blocca il portiere. Il Messina sembra essersi scosso.

36′ – Arriva l’immediato pari del Messina! Morelli scappia via sulla destra, salta il diretto avversario e mette in mezzo. C’è una mischia confusa, Sarzi Puttini si avventa e mette dentro a porta spalancata. Subito parità.

33′ – Alla terza occasione, il Potenza passa in vantaggio. Costa Ferreira raccoglie il servizio di Banegas dalla destra e, dopo il velo di Baclet, mette dentro a porta spalancata. Alla mezz’ora si sblocca il risultato, Messina sotto.

27′ – Primo pericolo del Messina verso la porta ospite: cross dalla sinistra, Balde schiaccia di testa ma il pallone finisce alto. Timido tentativo dei peloritani.

17′ – Doppia occasione per il Potenza sugli sviluppi di un corner: reattivo Lewandowski.

13′ – Già un cambio per il Potenza, forzato: entra Zenuni, che prende il posto di Zampa, infortunato.

9′ – Primo tiro del Potenza verso lo specchio. La partita è ancora abbastanza bloccata, con il Messina ad attendere.

1′ – Partiti! E’ iniziata Potenza-Acr Messina.

PRIMO TEMPO

Potenza-Acr Messina, le formazioni ufficiali

Pochi cambi per Capuano rispetto alla formazione tipo utilizzata da Sullo. Unica novità sostanziale è Konate in luogo di Fofana in mezzo, al fianco di Damian. Di seguito le formazioni ufficiali.

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini, Fazzi, Konate, Damian, Simonetti, Adorante, Balde. A disp.: Fusco, Fantoni, Lisboa Da Silva, Rondinella, Mikulic, Fofana, Russo, Marginean, Catania, Distefano, Busatto. All.: Capuano.

POTENZA: Marcone, Zampa, Cargnelutti, Coccia, Sandri, Costa Ferreira, Gigli, Baclet, Sessa, Banegas, Sepe. A disp.: Greco, Petriccione, Vecchi, Orazzo, Salvemini, Piana, Bruzzo, Zenuni, Maestrelli, Volpe, Zagaria, Grande. All.: Gallo.