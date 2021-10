Acr Messina, i convocati di mister Capuano per la sfida di Potenza

16 Ottobre 2021 20:13

I convocati di mister Capuano per la sfida di domani tra Potenza e Acr Messina: chiamati in 23

L’allenatore dell’Acr Messina Ezio Capuano ha convocato 23 giocatori per la nona giornata di campionato di Serie C Girone C in programma domani, domenica 17 ottobre, alle 14:30 contro il Potenza. Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: 1. Fusco Luca, 22. Lewandowski Michal.

DIFENSORI: 2. Morelli Gabriele, 3. Gonçalves Tiago, 5. Fantoni Nicholas, 13. Carillo Luigi, 16. Sarzi Puttini Daniele, 18. Celic Maks, 21. Rondinella Gennaro, 23. Mikulic Bozo;

CENTROCAMPISTI: 6. Fofana Lamine, 8. Simonetti Lorenzo, 10. Damian Filippo, 14. Konate Amara, 24. Marginean Iulius, 26. Fazzi Nicolò;

ATTACCANTI: 7. Russo Raffaele, 9. Adorante Andrea, 11. Baldè Ibourahima, 15. Distefano Gian Marco, 17. Busatto Tommaso, 20. Catania Lorenzo, 25. Vukusic Ante.