Poste Italiane, un annullo filatelico nel centenario della Basilica di San Francesco da Paola

8 Ottobre 2021 10:23

Anche Poste Italiane parteciperà ai festeggiamenti per il centenario della Basilica di San Francesco da Paola con un annullo filatelico

In occasione dei festeggiamenti per ricordare il primo Centenario della nomina a Basilica del Santuario di San Francesco a Paola, Poste Italiane attiverà per lunedì 10 ottobre 2021, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Primo Centenario Titolo di Basilica Santuario San Francesco di Paola – 10.10.2021 – 87027 Paola (Cs)”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate, dalle ore 9,30 alle ore 15, presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito nello spazio antistante la Basilica, in largo San Francesco. Lo speciale annullo postale è stato richiesto dai padri Minimi del Santuario di San Francesco di Paola. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo Sportello filatelico di Via Veneto 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.