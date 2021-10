L’Fc Messina in visita a Portici, Ferraro: “trasferta che arriva in un momento complicato”. I convocati: out Castiglia, in dubbio Gabionetta

19 Ottobre 2021 15:30

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del “San Ciro” per disputare la settima di campionato. Il tecnico giallorosso: “Andiamo ad affrontare una squadra agguerrita, quadrata e che va rispettata tantissimo. Noi, però, non andremo lì a prestare il fianco”

Si disputerà domani la settima gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “San Ciro” alle 15 contro il Portici di mister Salvatore Sarnataro. La squadra peloritana, reduce da un pareggio in casa contro il Trapani Calcio, tenterà di centrare la prima vittoria in campionato. Queste le parole del mister Emanuele Ferraro a 24 ore dal fischio d’inizio.

“Durante l’ultima partita di campionato contro il Trapani abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione, ma ogni partita è a sé e adesso questo entusiasmo e queste emozioni positive ce le stiamo portano a Portici perché ci aiutino a fare meglio. Purtroppo, mi dispiace che non abbiamo avuto molto tempo per lavorare. Questa trasferta arriva in un momento complicato perché quando una squadra ha bisogno di assimilare determinate mentalità serve il tempo per lavorare, e questo per ora è poco. Abbiamo ancora bisogno di qualche giorno anche per recuperare a livello fisico. Il fattore tempo, quindi, rappresenta l’unica difficoltà oggettiva che dobbiamo affrontare; per il resto, come ho detto nel post partita di domenica, sono contento della predisposizione che i ragazzi hanno quando lavoriamo. Può sembrare una cosa scontata ma non lo è. Questo sicuramente mi aiuta a raggiungere l’obiettivo che mi sono posto: portare in campo delle certezze per crescere giorno dopo giorno. In Serie D non c’è una partita semplice e il match contro il Portici non fa eccezione. Stiamo andando con in mente la classifica del nostro girone, che assegna 13 punti alla squadra di mister Salvatore Sarnataro, e le classifiche non mentono mai: ho visto le loro partite e andiamo ad affrontare una squadra agguerrita, quadrata e che va rispettata tantissimo. Del sinonimo squadra ne fa la sua forza. Noi, però, ci siamo preparati e non andremo lì a prestare il fianco”.

Questa la lista dei convocati dell’Fc Messina:

PORTIERI: Giannini (12), Selmi (22);

DIFENSORI: Stelitano (2), Aliaga (5), Iurato (6), Perez (17), Carrozzino (23), Tosolini (39), Massa (75);

CENTROCAMPISTI: Bramati (10), Gioia (15), Santapaola (24), Gastaldo (26), Piccione (70), Valente (78);

ATTACCANTI: Licciardello (7), Orlando (9), Samb (30), Sjai (32), Gabionetta (in dubbio), Sow (65).

Out Ivan Castiglia per affaticamento muscolare, mentre Gabionetta seguirà la squadra a Portici ma la sua disponibilità è in dubbio in quanto in attesa di transfer.