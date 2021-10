Protesta no Green Pass a Novara: i manifestanti sfilano come prigionieri di Auschwitz

31 Ottobre 2021 12:24

Protesta no Green Pass a Novara, i manifestanti vestiti come prigionieri Auschwitz con pettorine a strisce e una corda a simboleggiare il filo spinato

Continuano le proteste contro il Green Pass in tutta Italia, ma quelle delle ultime ore a Novara rischiano di fare notizia più per la loro natura che per la sensibilizzazione sul tema. Alcuni manifestanti sono scesi in piazza vestiti come prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz. Uomini e donne erano vestiti con pettorine a strisce verticali bianche e grigie, con tanto di numeri a ricordare le divise dei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per rendere meglio l’idea, secondo quanto riporta “La Stampa”, i manifestanti hanno marciato a due a due, aggrappati ad una corda con dei nodi a simboleggiare il filo spinato.

Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità ebraica di Novara e Vercelli, ha commentato a ‘La Stampa’: “è già successo in altre città italiane ma queste persone non sanno cosa è stata la Shoah. È pazzesco che si manifesti in questo modo. La storia bisogna conoscerla e fatti del genere mi lasciano senza parole. Lo sforzo della nostra Comunità va soprattutto nella direzione della conoscenza, del sapere. Ovviamente del sapere rivolto a tutti, non solo alle nuove generazione di ebrei“.