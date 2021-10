Ponte sullo Stretto, Boschi prende le distanze dal M5S: “il loro pensiero è del tutto opposto al nostro”

29 Ottobre 2021 15:13

Alla Capogruppo di Italia Viva “risulta difficile immaginare un futuro con il M5s”

Sono già passati due giorni dalla votazione al Senato che ha cancellato il Ddl Zan e molti componenti del centrosinistra hanno puntato il dito contro la posizione di Italia Viva. Durante un’intervista per Il Giornale, la capogruppo alla Camera del partito di Renzi, Maria Elena Boschi, si è difesa accusando piuttosto la gestione di Enrico Letta in tutta questa partita. Inoltre, ha rilasciato un passaggio anche sul Movimento 5 Stelle: “noi siamo impegnati a sostenere lealmente il governo Draghi perché la priorità è mettere in sicurezza il Paese. Il 2023 è ancora lontano. Certo, mi risulta difficile immaginare un futuro con il M5s. Dal reddito di cittadinanza, al ponte sullo stretto di Messina, al garantismo siamo all’opposto su tutto. Ma non capisco come il Pd possa parlare di europeismo con chi andava a braccetto coi gilet gialli”. Non è infatti la prima volta che Italia Viva si dichiara a favore dell’opera di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, chissà che una spinta politica sommata a quella del Centrodestra non possa fare la differenza in Parlamento.