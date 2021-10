Ponte sullo Stretto, Abate replica a Occhiuto: “opera non è tra le priorità, il treno Frecciargento Sibari-Bolzano è più importante”

8 Ottobre 2021 11:05

L’ex senatore grillino richiama l’attenzione di Occhiuto: “non pensi al Ponte quando c’è ancora un’intera Calabria con gravissimi problemi di viabilità”

“Caro Presidente, prima di iniziare a pensare ai lavori del “fantomatico Ponte” non si dimentichi di completare i lavori delle infrastrutture nella fascia ionica completamente isolata, se non fosse per il treno Frecciargento Sibari-Bolzano (progetto che dovrebbe completarsi con l’arrivo a Crotone), perché è molto più importante”. E’ così che il senatore Rosa Silvana Abate del Gruppo Misto (ex Movimento 5 Stelle) risponde al neo Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Tra le prime uscite pubbliche, il governatore ha infatti dichiarato di essere assolutamente favorevole alla realizzazione dell’opera di collegamento stabile: “il Ponte sullo Stretto sarebbe un acceleratore per tutte le altre infrastrutture che sono necessarie sia alla Calabria che alla Sicilia”, ha così affermato.

Il senatore non ci sta che si ritorni a parlare del ponte e in suo intervento afferma: “Occhiuto s’impegni affinché venga completata la tanto attesa elettrificazione della tratta ferroviaria della fascia ionica. Sull’opera ci sono già 300 milioni stanziati, altri 94 arriveranno con il PNRR. Riduca, quindi, il vergognoso e non più tollerabile gap tra questa importante zona della Calabria dal resto dell’intera regione e dell’intera nazione. Chi ben comincia è a metà dell’opera Presidente, non pensi al Ponte quando c’è ancora un’intera Calabria con gravissimi problemi di viabilità”.