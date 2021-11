Cosenza: bimbo di 10 anni minaccia di buttarsi dal balcone, salvato da eroici agenti della Polizia

31 Ottobre 2021 10:12

Cosenza: agenti della Polizia salvano bambino di 10 anni che stava per buttarsi dal balcone di casa

Questa mattina intorno alle ore 8 un bambino di soli 10 anni ha tentato di buttarsi dal balcone della propria abitazione situata in pieno centro a Cosenza. Fortunatamente il piccolo è stato salvato da eroici agenti della polizia di Cosenza che sono intervenuti sul posto e con grande professionalità hanno evitato una tragedia di proporzioni enormi. Il bambino, affetto da autismo, si trovava seduto sulla ringhiera del balcone e le operazioni per salvarlo non sono state affatto semplici, ma la professionalità e la preparazione degli agenti hanno avuto la meglio rispetto alle drammatiche conseguenze che si sarebbero concretizzate senza la loro azione.