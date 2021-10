Politica: Letta apre i corsi della ‘Scuola di politiche’, ‘serve competenza’

29 Ottobre 2021 14:17

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “Fate politica con professionalità ma non fatene una professione, diceva Andreatta”. Enrico Letta ha inaugurato i corsi 2022 della Scuola di politiche, che ha fondato nel 2015 per offrire un’occasione di formazione gratuita a giovani di talento. Il segretario del Pd quest’anno ha lasciato la presidenza Antonio Nicita, dopo il suo rientro da Parigi e alla politica attiva.

“Questa non è mai stata una scuola di partito o una succursale di un partito, ma è nata da una scelta indipendente a cui sono molto affezionato -ha premesso-. Ma io ho assunto la carica più faziosa che c’è, quella di segretario di un partito, e allora ci siamo posti il problema. La soluzione l’abbiamo trovata, io voglio essere in questa interazione con voi e mantenere questo spirito di molto forte di indipendenza della Scuola”.

Per gli studenti riuniti per l’occasione al teatro ‘Off/off’ nel centro storico di Roma, Letta ha tenuto una breve lezione spaziando tra gli insegnamenti del suo mentore Andreatta e le ‘dritte’ di Romano Prodi, uno dei suoi maestri. “C’è stato un periodo in si è detto che l’unica cosa utile era il consenso, e chi aveva un curriculum, anche un master, veniva mandato via. Il consenso serve, ma ci vuole la competenza”, ha spiegato il segretario del Pd.