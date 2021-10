Politica: Letta apre i corsi della ‘Scuola di politiche’, ‘serve competenza’ (2)

29 Ottobre 2021 14:17

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Il Paese è stato abituato alla centralità della politica che si concentra sui voti, sui Congressi, sugli ‘inguacchi’. Ma quando la politica prescinde dai contenuti è un problema. Quando parli di una cosa che non sai si capisce subito. Sul cambiamento climatico, per esempio, non basta il buon senso, bisogna capire cosa fare, sapere cosa fare e intervenire con il cacciavite. La Scuola, non a caso, si chiama ‘di politiche’: qui si parla di politiche e di competenza”, ha sottolineato Letta.