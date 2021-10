Pnrr, il monito del ministro Bianchi: “l’Italia non cresce se non si riparte dal Sud!”

31 Ottobre 2021 12:00

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, sottolinea l’importanza di investire i soldi del Pnrr soprattutto al Sud Italia per consentire crescita e sviluppo dell’intero Paese

“Il cammino del Sud è stato faticoso e difficile. Non vi è possibilità di crescita e sviluppo per l’intero Paese se non si riparte dal Sud e se il nostro Pnrr non parte dall’idea che bisogna ritrovare nel Mezzogiorno le nostre orme“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio inviato a ‘Futura’, scuola di cultura politica ideata dal presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. A riportarlo è l’Agenzia ‘Dire’. Bianchi ha spiegato che in questa direzione andranno “i quasi cinque miliardi di euro di investimenti che lanceremo in questi giorni partendo dagli asili nido, perché è da lì – le parole del ministro dell’Istruzione – che si registra la differenza”. Bianchi si è detto quindi certo del fatto che “dalla pandemia il Paese esce soltanto ritrovando un cammino comune“.