Pnrr, Ella Bucalo bacchetta il governo: “disattese aspettative per la Sicilia e non si parla di Ponte sullo Stretto!”

29 Ottobre 2021 15:49

Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia, punta il dito contro il governo italiano per la gestione dei fondi del Pnrr destinati al Sud Italia

Il Pnrr era la via indicata dall’Unione Europea per un piano di investimenti che favorisse il Sud Italia. Il governo italiano non sembra voler gestire le importanti risorse economiche nella maniera adeguata affinchè il Meridione possa fare un effettivo passo in avanti. È quanto sostiene Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia: “il Pnrr che l’Unione Europea ha voluto soprattutto in favore del Sud Italia, lascia quel sud ‘in odore di cambiamento’ perché il governo italiano ha fortemente disatteso tanto le linee guida indicate dalla Commissione europea, quanto le aspettative del meridione. Specie della Sicilia. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, in tema di investimenti sulla rete ferroviaria prevede l’estensione dell’Alta Velocità al Sud con i seguenti interventi: ultimazione della direttrice Napoli-Bari; realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia; avanzamento della Palermo-Catania-Messina. Avanzamento, non completamento, sia chiaro. Di Ponte sullo Stretto non se ne parla neanche. Dunque si ha che delle ingenti risorse che l’Ue destinava soprattutto al Sud, il governo italiano ne storna solo una manciata alla Sicilia, assolutamente insufficiente a garantire un adeguato sviluppo infrastrutturale all’isola più grande del Mediterraneo. La costa tirrenica e nebroidea risulta dimenticata da qualsiasi investimento e persiste la linea ferroviaria a binario unico nella tratta Patti Castelbuono“.