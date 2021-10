Platì, il consigliere Foti: “non è solo ndrangheta!”

16 Ottobre 2021 09:42

Platì, la nota del Consigliere Comunale Nicola Foti

“Duole leggere e apprendere che alle soglie del 2022 nel nostro paese, possa ancora essere possibile utilizzare importanti mezzi di diffusione stampa per diffamare in maniera del tutto gratuita un’intera comunità. Mi riferisco alle recenti parole che sono state brutalmente e volutamente usate dal Sindaco di Buccinasco “Rino Carmelo Pruiti” nei confronti del Comune di Platì, (Comune il quale mi onoro di rappresentare nella qualità di Consigliere Comunale). Definire il piccolo Comune Lombardo attraverso l’appellativo di ” Piccola Platì del Nord” in riferimento agli ultimi sconcertanti fatti di sangue, non fa altro che alimentare un forte messaggio di pregiudizio nei confronti di questa nostra martoriata terra. Platì non è solo ndrangheta!”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale Nicola Foti, Gruppo Lega Salvini Calabria.