Pizzo Calabro, ladri in azione per un doppio colpo: rapinati parafarmacia e ambulatorio veterinario

1 Ottobre 2021 11:17

Ladri in azione a Pizzo Calabro: doppia rapina in una parafarmacia e nel vicino ambulatorio veterinario, entrambi appartenenti alla stessa dottoressa

I carabinieri di Pizzo Calabro indagano su una doppia rapina che ha preso di mira due attività commerciali appartenenti alla stessa dottoressa, la veterinaria Chiarina Cristelli. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, i ladri sarebbero entrati in azione con una buona conoscenza dei luoghi, riuscendo a svaligiare sia parafarmacia che l’attiguo ambulatorio veterinario ubicati sotto i portici di via Nazionale. La banda è riuscita a sottrarre tutto il denaro presente nei locali e si è portata via anche l’hard disk delle telecamere di sorveglianza in modo tale da non lasciare alcuna traccia del proprio passaggio. La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri quando i dipendenti della farmacia, al momento del turno mattiniero, si sono ritrovati davanti la triste scena.