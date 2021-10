Reggina, sfortuna e nervosismo rovinano il pomeriggio toscano: il Pisa vince 2-0, ma niente drammi

2 Ottobre 2021 18:10

Impegno in trasferta per la Reggina, interessante la sfida con il Pisa: formazioni ufficiali, cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Grande sfida per il sabato pomeriggio, all’Arena Garibaldi si sfidano Pisa e Reggina. Un match molto interessante del campionato di Serie B perché mette di fronte due squadre che vivono un ottimo momento di forma mentale. L’avvio di stagione dei nerazzurri ha letteralmente fatto esplodere l’entusiasmo nella tifoseria ed il primato solitario dopo sei turni viene visto come un sogno dal quale nessuno vuole risvegliarsi. In casa l’obiettivo sarà quello di strappare i tre punti. In Toscana però arrivano gli amaranto di mister Alfredo Aglietti, che fin qui hanno dimostrato di essere una compagine molto solida. Al loro fianco ben 500 sostenitori pronti a gremire il settore ospiti e spingere i propri calciatori verso un risultato importante.

Splendide sensazioni sin dall’inizio del match, il Pisa si conferma in un ottimo momento psicologico e parte a razzo. Il vantaggio infatti arriva subito, al 6′, anche se è Cionek a spedire la palla nella propria porta nel tentativo di respingere cross di Birindelli. Fa fatica la Reggina a rispondere, così insiste la capolista e Micai è chiamato agli straordinari. Superata però la metà della prima frazione, si svegliano gli amaranto: soltanto un miracolo di Nicolas impedisce a Cortinovis di esultare. Il gol sembra essere nell’aria, ma neanche Galabinov è fortunato al 37′. Il Pisa poi ci prova con Gucher per il raddoppio, l’estremo difensore amaranto si fa trovare prontissimo. Sul finale di periodo, è ancora dell’attaccante bulgaro l’occasione ghiotta per pareggiare, ma cicca la sfera.

Il secondo tempo inizia come il primo, è sempre il Pisa a partire meglio, ma Micai fa il suo dovere. La Reggina non ha intenzione di mollare e prima con Rivas, poi con Laribi, fa ancora le prove del pareggio. Il pareggio, però, non arriverà perché quello che succede dopo complica tutto in maniera decisiva: Regini atterra in area Lucca, l’arbitro assegna il rigore per il Pisa, successivamente nel caos delle proteste Micai rifila anche un pungo a Birindelli. Calabresi in 10 uomini e, subito dopo, anche sotto di due reti, perché il giovanissimo Turati nulla può sul tiro dagli undici metri dello stesso Lucca. Nei minuti finali la squadra di Aglietti prova a restare in gara, ma l’orgoglio non basta. Una buona Reggina non ottiene punti dal terreno di gioco dell’Arena Garibaldi, quanto visto in campo lascia bene sperare. Buone trame di gioco con Rivas e Laribi soprattutto protagonisti, quel che serve è probabilmente maggiore concretezza sotto porta. E’ dunque la prima sconfitta in campionato, ma niente drammi, ci sono basi concrete per ripartire.

Pisa-Reggina: la cronaca in diretta

90′ + 5′ Triplice fischio, il Pisa porta a casa la vittoria! Una buona ma sfortunata Reggina può però ripartire quanto di buono mostrato in campo.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

82′ Il Pisa ad un passo dal 3-0, Beruatto colpisce in il palo interno ma non la palla non entra. La Reggina sembra essere alle corde, ma un gol potrebbe riaprire il match.

77′ Montalto per Galabinov, Bianchi per Hetemaj: sono queste le scelte di Aglietti per gli ultimi minuti.

74′ Non ha fortuna la Reggina, la rasoiata di Rivas va ancora vicina al palo.

68′ Raddoppio di Lucca su calcio di rigore! Turati indovina l’angolo ma il tiro è troppo angolato. E’ 2-0 all’Arena Garibaldi.

67′ Turati fa l’esordio, esce Laribi. Entra in campo anche Di Chiara al posto dell’infortunato Liotti. Lucca va sul dischetto di rigore.

64′ Calcio di rigore per il Pisa. Tutta la Reggina protesta. Espulso Micai per una follia, pungo in faccia a Birindelli.

60′ Cambia qualcosa Aglietti: Bellomo prende il posto di Cortinovis. Doppio cambio per D’Angelo che lancia Piccinini e Marsura.

57′ Che spavento per il Pisa! Laribi arriva con facilità in area, destro deviato da Nicolas va oltre la traversa. L’arbitro non ravvede il tocco che in realtà è decisivo.

55′ Ci prova Rivas, sinistro deviato in angolo.

47′ Ancora una parata decisiva di Micai, il portiere dice ‘no’ a Lucca!

46′ Inizia la ripresa, la Reggina proverà a rimontare.

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Si conclude 1-0 il primo tempo all’Arena Garibaldi. La Reggina però è viva, la storia di questa partita sarà ancora tutta da scrivere.

45′ Cosa ha fallito Galabinov?! Liscia il sinistro da ottima posizione e su buon servizio di Liotti…

40′ Gucher prova l’imbucata centrale, anche in questo caso è decisivo l’intervento di Micai. Grande freddezza per evitare il raddoppio per i padroni di casa.

37′ Ospiti ancora ad un passo dal pareggio, il sinistro di Galabinov lambisce il palo. Si fanno sentire i 500 tifosi presenti in trasferta.

32′ Ancora uno schema interessante per la Reggina, Cortinovis al tiro ma stavolta è centrale.

28′ Parata eccezionale, un vero e proprio miracolo di Nicolas! Il portiere brasiliano ha negato il gol a Cortinovis.

21′ Provano lo schema gli amaranto, ma il tiro di Liotti finisce alle stelle.

13′ Calcio d’angolo battuto direttamente verso la porta, Micai devia in angolo. Fatica la Reggina a reagire.

6′ Vantaggio del Pisa! Gravissimo errore di Cionek, che mette la sfera dentro la propria porta nel tentativo di intervento su cross di Birindelli. E’ 1-0 dopo pochissimi minuti.

1′ Comincia la sfida! E’ la Reggina a muovere il primo pallone dopo il fischio dell’arbitro.

PRIMO TEMPO

Pisa-Reggina 2-0: il tabellino

Gli amaranto incappano nella prima sconfitta stagionale. Una sfortunata deviazione di Cionek e un calcio di rigore di Lucca decidono il match. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 7ª GIORNATA

PISA-REGGINA 2-0

Marcatori: 6′ aut. Cionek (P), 68′ rig. Lucca.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (60′ Piccinnini), Nagy (81′ De Vitis), Marin; Gucher (46′ Sibilli); Cohen (60′ Marsura), Lucca (84′ Masucci). A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Mastinu, Di Quinzio, Cisco. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti (66′ Di Chiara); Hetemaj (77′ Bianchi), Crisetig; Laribi (66′ Turati), Cortinovis (60′ Bellomo), Rivas; Galabinov (77′ Montalto). A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Di Chiara, Gavioli, Ricci, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Francesco Fiore di Barletta.

Note – Ammoniti: Sibilli (P), Crisetig (R), Di Chiara (R). Espulso: al 65′ Micai (R) per gioco scorretto. Calci d’angolo: 12-8. Recupero: 1’pt; 5’st.

Pisa-Reggina: le formazioni ufficiali

Fischio d’inizio alle ore 16:15 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani per il match tra Pisa e Reggina. Diversi cambi per il mister Aglietti che sulla sinistra schiera Liotti al posto di Di Chiara, mentre al centro conferma ancora Regini con Cionek. Sulle ali offensive oggi sono Laribi e Rivas a partire dal 1′, mentre sarà Cortinovis a sostenere Galabinov. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Gucher; Cohen, Lucca. A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Sibilli, Mastinu, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini, Marsura Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti; Hetemaj, Crisetig; Laribi, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Di Chiara, Bianchi, Gavioli, Ricci, Bellomo, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Francesco Fiore di Barletta.