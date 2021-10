Pisa-Reggina, la probabile formazione amaranto: non sono previsti stravolgimenti

1 Ottobre 2021 21:10

Pisa-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico Alfredo Aglietti in vista della ostica trasferta toscana

Domani sono i favoriti, è inutile nasconderlo. Al momento, sicuramente quando giocano in casa, rischiano di essere favoriti sempre. Ma chi lo avrebbe mai detto, solo un mese fa? Chi avrebbe mai pensato che, per la Reggina, la trasferta di domani a Pisa si sarebbe potuta rivelare più ostica del previsto? Parla la classifica, per i toscani: 5 vittorie e 1 pari in 6 partite, la testa della graduatoria, una difesa solidissima, un attacco micidiale anche grazie a un super centravanti. Insomma, gli amaranto di certo avranno gli stimoli giusti per fronteggiare una compagine in formissima, senza – però – alcun timore reverenziale. La squadra di Aglietti lo può fare dall’alto del suo status di imbattuta (come poche altre, tra cui lo stesso Pisa) e non solo. E sul piano degli uomini? Non dovrebbero essere previsti grossi stravolgimenti da parte del tecnico rispetto all’ultimo match. Anzi, non è da escludere che possa essere confermato lo stesso 11, al netto dei soliti dubbi specialmente davanti.

PORTIERE E DIFESA – Davanti a Micai, solita linea a quattro. Dopo due gare di fila in cui ha scalzato Stavropoulos, al momento Regini sembra favorito per affiancare Cionek. La Reggina ha subito un solo gol in due partite con questa cerniera di difesa e l’ex Samp ha dimostrato affidabilità.

CENTROCAMPO – Anche qui le riflessioni sono le solite. Arriverà, prima o poi, il momento in cui Crisetig dovrà rifiatare – anche se ora c’è la sosta e il centrocampista ha già tre gialli sul groppone, quindi è a rischio diffida e possibile riposo forzato – ma non è questo il giorno. Sarà sempre lui, da guida della mediana e da capitano, a guidare il reparto con Hetemaj al suo fianco. Gli esterni Rivas e Ricci confermati, anche se quest’ultimo – tra i più utilizzati – è “tallonato” dai vari Laribi, Cortinovis e Bellomo.

ATTACCO – Solito rendimento di costanza e continuità, anche in allenamento, per Nicola Bellomo, che potrebbe essere nuovamente l’indiziato a dialogare con Galabinov. Sempre che il barese non venga dirottato a destra, in luogo di Ricci, con Cortinovis o Laribi trequartisti, entrambi entrati molto bene sabato. Sono più o meno questi – praticamente i soliti – i dubbi di Aglietti. Confermato invece Andrej Galabinov come riferimento offensivo.