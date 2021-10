Pisa-Reggina, i convocati amaranto: Aglietti ne chiama 24

1 Ottobre 2021 18:12

Reggina, i convocati scelti dal tecnico amaranto Alfredo Aglietti per la sfida in casa dell’ostico Pisa prevista per domani

Nessuna variazione. L’elenco dei convocati della Reggina è sempre lo stesso ormai da settimane, più o meno. Quasi tutti disponibili, per fortuna. Ed è già un successo, se si considera che l’anno scorso, di questi tempi, si iniziava a fare i conti con l’infermeria in maniera sempre più frequente e peggiore con lo scorrere delle settimane. Per Pisa mancano i “soliti”: Adjapong e Menez. Non li vuole rischiare, lo staff tecnico. Niente Pisa, ma avranno la sosta per recuperare e rientrare pienamente per Vicenza. Non si vedono neanche Aglietti jr, Franco, Ejjaki e il fuorilista Faty. Ci sono, come detto, tutti gli altri. Eccoli.

Portieri: Lofaro, Micai, Turati.

Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Loiacono, Liotti, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.