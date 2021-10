Pisa-Reggina, amaranto in visita alla capolista: dove seguire la diretta del match

1 Ottobre 2021 13:52

Pisa-Reggina, 7ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco su quali piattaforme e canali seguire la diretta del match

Di ossi duri la Reggina ne ha già affrontati in 6 giornate. Squadre date per favorite, squadre retrocesse, squadre ben costruite. Ma le avversarie temibili non finiscono mai, in questa Serie B, più difficile in media rispetto agli ultimi anni. La terza trasferta stagionale degli amaranto è a Pisa, in casa della capolista. La compagine di D’Angelo ha vinto le prime cinque partite e ha pareggiato a Parma nello scorso weekend dopo essere andato in vantaggio e aver dominato. Insomma, il peggiore ostacolo nel suo miglior momento. Ma tant’è, il campionato è questo, il livello è alto e la Reggina non è affatto squadra materasso, anzi. Tra le migliori difese, è una delle poche a risultare ancora imbattute e in Toscana non ci va di certo per fare la comparsa.