Pisa-Reggina 1-0 LIVE: subito in vantaggio la capolista, autorete di Cionek

2 Ottobre 2021 16:30

Impegno in trasferta per la Reggina, interessante la sfida con il Pisa: formazioni ufficiali, cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Grande sfida per il sabato pomeriggio, all’Arena Garibaldi si sfidano Pisa e Reggina. Un match molto interessante del campionato di Serie B perché si incontrano due squadre che vivono un ottimo momento di forma mentale. L’avvio di stagione dei nerazzurri ha letteralmente fatto esplodere l’entusiasmo nella tifoseria ed il primato solitario dopo sei turni viene visto come un sogno dal quale nessuno vuole risvegliarsi. In casa l’obiettivo sarà quello di strappare i tre punti. Di fronte però ci sono gli amaranto di mister Alfredo Aglietti, che fin qui hanno dimostrato di essere una compagine molto solida. Al loro fianco ci saranno ben 500 sostenitori, pronti a gremire il settore ospiti e spingere i propri calciatori verso un risultato importante. Non resta che seguire la diretta su StrettoWeb a partire dalle 16.15 con cronaca testuale live e aggiornamenti in tempo reale.

Pisa-Reggina: la cronaca in diretta

21′ Provano lo schema gli amaranto, ma il tiro di Liotti finisce alle stelle.

13′ Calcio d’angolo battuto direttamente verso la porta, Micai devia in angolo. Fatica la Reggina a reagire.

6′ Vantaggio del Pisa! Gravissimo errore di Cionek, che mette la sfera dentro la propria porta nel tentativo di intervento su cross di Birindelli. E’ 1-0 dopo pochissimi minuti.

1′ Comincia la sfida! E’ la Reggina a muovere il primo pallone dopo il fischio dell’arbitro.

PRIMO TEMPO

Pisa-Reggina: le formazioni ufficiali

Fischio d’inizio alle ore 16:15 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani per il match tra Pisa e Reggina. Diversi cambi per il mister Aglietti che sulla sinistra schiera Liotti al posto di Di Chiara, mentre al centro conferma ancora Regini con Cionek. Sulle ali offensive oggi sono Laribi e Rivas a partire dal 1′, mentre sarà Cortinovis a sostenere Galabinov. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Gucher; Cohen, Lucca. A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Sibilli, Mastinu, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini, Marsura Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti; Hetemaj, Crisetig; Laribi, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Di Chiara, Bianchi, Gavioli, Ricci, Bellomo, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Francesco Fiore di Barletta.