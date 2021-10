Palermo, pirata della strada in monopattino travolge 24enne: è ricoverato in fin di vita

20 Ottobre 2021 12:42

Un pirata della strada, a bordo di un monopattino elettrico, ha travolto un 24enne a Palermo: il ragazzo è ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico

Grave incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì a Palermo. Un ragazzo di 24 anni è stato travolto da un cosiddetto “pirata della strada” che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto in via Re Federico. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, stava passeggiando in direzione corso Finocchiaro Aprile, quando un individuo (non ancora identificato), che giungeva contromano a bordo del monopattino, lo ha travolto e successivamente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’impatto è stato molto violento, al punto che nonostante i soccorsi dei passanti e del 118, il giovane si trova adesso ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico di Palermo. Il ragazzo è in prognosi riservata, non ha mai ripreso conoscenza dopo l’incidente e sta lottando fra la vita e la morte. Sull’accaduto indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale.