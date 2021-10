Piloti Per Passione, un weekend a tutto gas: Francesca Pallone fra i 24 allo slalom di Tiriolo, a Braga gareggerà Luigi Fazzino

8 Ottobre 2021 16:46

Piloti Per Passione torna in gara nel weekend: Francesca Pallone fra i 24 nello Slalom di Tiriolo, a Braga gareggerà Luigi Fazzino

Week-end impegnativo per i piloti della scuderia Piloti Per Passione che schiera ben 24 piloti allo slalom di Tiriolo, mentre a Braga (Portogallo) sarà Luigi Fazzino, coadiuvato da tutto il team Fazzino e da Peppe Cuzzola, delegato della scuderia di Sambatello, a rappresentarne i colori. Fibrillante attesa per l’esordio della giovanissima catanzarese, new entry nella scuderia Piloti Per Passione, Francesca Pallone che a bordo della sua bianca 500 1150 di gruppo A affronterà i 2.900 metri del percorso dello slalom di Tiriolo, sostenuta dal calore e dall’affetto di tutti i compagni di squadra e da Francesca Elisa Denisi e Giuseppe Aricò in rappresentanza dei vertici della scuderia.