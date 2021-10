Pietrangeli: “Orgoglioso di Tennis & Friends, evento unico al mondo

6 Ottobre 2021 17:37

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – ‘Non smetterò mai di ripetere che ciò che rende possibile Tennis & friends da oltre dieci anni, è un avvenimento unico al mondo. E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale totalmente gratuito non posso che essere orgoglioso di vedere che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa manifestazione diventino sempre di più”. Lo dice, al pochi giorni dalla manifestazione del 9 e 210 ottobre al Foro Italico di Roma, il Presidente onorario di Tennis & Friends, Nicola Pietrangeli.

“Abbiamo iniziato con due aree dedicate alla prevenzione della tiroide. Ora sono sempre di più i professionisti che operano in molteplici aree dedicate a visite, check-up e screening gratuiti. L’originale ‘format sanitario’ ideato dal Professore Giorgio Meneschincheri, che ha unito sport, salute e divertimento, ha invogliato anche chi, di solito, ha timore di eseguire visite di prevenzione. Sabato 9 e domenica 10 ottobre vi aspettiamo ancora un volta per festeggiare insieme i nostri dieci anni di prevenzione”.