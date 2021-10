Pierdomenico Lico è il nuovo presidente del Kiwanis club Reggio Calabria

12 Ottobre 2021 10:10

Una tradizione che si rinnova. Si è svolto così il tradizionale Passaggio di Campana che segna l’inizio del nuovo anno sociale per il Kiwanis Club Reggio Calabria. Storico sodalizio reggino che vede da quarantaquattro anni impegnati insieme i soci a favore dell’infanzia e delle fasce deboli. Un evento molto atteso da parte di tutti i soci perché coincide con il graduale ritorno alla normale vita associativa del Club dopo gli ultimi anni di sacrifici purtroppo caratterizzati dalla presenza della pandemia e dal conseguente lockdown. Ed è proprio questo il senso dell’intervento di commiato del Presidente uscente, Giuseppe Vincenzo Marino, che ha rimarcato come, nonostante le mancate opportunità di organizzare momenti di incontro conviviali, si sia trattato di un periodo certamente difficile ma che ha visto il Kiwanis Club Reggio Calabria comunque sempre rimanere fedele alle proprie finalità rendendosi capace di realizzare importanti momenti di service. Prima fra tutti, la donazione alla FISE di una particolare attrezzatura (Carrozzina JOB) così da rendere possibile un servizio di transfer in spiaggia sulla sabbia e fin dentro l’acqua anche ai bambini diversamente abili che, altrimenti, non avrebbero potuto godere del mare in estate. Emozionato ed orgogliosissimo si è poi dimostrato il neo-Presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria, PierDomenico Lico, che nel suo intervento di saluto, oltre ai ringraziamenti di rito, ha quindi rimarcato la necessità di agire oggi in ottica resiliente, di saper cogliere dalla criticità le opportunità che ne derivano. Fra tutte il rinnovato entusiasmo, mai sopito in realtà, di tutti i soci del Club pronti a rilanciarsi nelle numerose attività di service e nei momenti sociali ed eventi culturali che il Kiwanis Club Reggio Calabria proporrà in questo nuovo anno sociale. Questo il direttivo del club per il nuovo anno sociale eletto dalla assemblea dei soci: Maria Pia Santoro, Natale Praticò, Ignazio Romanò, Fabiana Venezia, Emilio Collini, Arturo Occhiuto, Beniamino Condoluci e Carmelo Calabrò. Tesoriere Salvatore Scaldaferri e Segretario Eugenio Chisari. In occasione dell’evento sono stati presentati i due nuovi soci, Giulia Puntillo e Antonino Battaglia entrati cosi a far parte della storica famiglia del Kiwanis Club Reggio Calabria. Le conclusioni sono state affidate a Fortunato Tripodi, Luogotenente Governatore del Distretto Italia San Marino del Kiwanis International.