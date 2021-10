Petrolio sopra gli 80 dollari al barile, è prima volta dal 2014

11 Ottobre 2021 21:12

E’ la prima volta dal 2014 che le quotazioni chiudono sopra gli 80 dollari per il pezzo del petrolio

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono a 80,52 dollari al barile. E’ la prima volta dal 2014 che le quotazioni chiudono sopra gli 80 dollari. Dopo essere balzati fino a +4%, la scorsa settimana le quotazioni del Wti corrono di oltre il 2% appunto il valore più alto in sette anni.