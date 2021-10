Petrolio: a New York chiude in rialzo a 84,65 dollari, Brent sale a 86,40 dlr

26 Ottobre 2021 21:47

New York, 26 ott. (Adnkronos/Xinhua) – Il petrolio chiude in rialzo a New York e a Londra. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre guadagna 89 cents attestandosi a 84,65 dollari al barile mentre il Brent a Londra ha chiuso in progressione di 41 cents a 86,40 dollari al barile.