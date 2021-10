Perugia-Reggina 0-2, le pagelle di StrettoWeb: a Bellomo date anche le chiavi del campo, Cionek-Stavropoulos nuove guardie di Gallo

28 Ottobre 2021 22:37

E’ appena terminata la sfida del “Renato Curi” di Perugia tra gli umbri di Alvini e la Reggina di Aglietti: le pagelle di StrettoWeb sulla squadra amaranto

Terza di fila, che bellezza! La Reggina vince ancora, lo fa nella “terra” della miglior difesa e non solo ne segna due, ma non subisce nulla, sbanca il “Curi” dopo oltre 20 anni e vola al secondo posto insieme al Benevento, a meno due dalla capolista Pisa. Una serata da sogno. Queste le nostre pagelle.

Turati 6 – Avrà subito forse tre tiri in tre partite. Merito dei compagni sì, ma merito anche di un ragazzino che sembra un veterano.

Loiacono 6.5 – Altra ottima prova del capitano amaranto, che ormai si è preso la zona di destra. Ora, andate a riprendergliela…

Cionek 7.5 – La serranda si alza ancora, a doppia mandata. La Reggina va a fare la voce grossa in difesa lì dove, finora, in quel reparto, avevano comandato.

Stavropoulos 7.5 – Statua greca, Bronzo di Riace, fate un po’ voi. Metti lì Stavropoulos, lui non si schioda. Prova maiuscola. Non me ne vogliano le guardie del corpo del presidente Gallo, ma loro due in questo momento fanno paura.

Di Chiara 7 – Anche oggi motorino instancabile e anche oggi nell’azione del gol. Propizia lo 0-2. Non lo fermate!

Bianchi 6.5 – Fa filtro e, soprattutto nella ripresa, è prezioso in fase di gestione.

Crisetig 6.5 – Se l’unico errore è al 93’… Peccato solo per il giallo con cui salta il Cittadella.

Laribi 6.5 – Poco appariscente, ma prezioso nelle due fasi. Ottimo soprattutto in copertura e in ripiegamento.

Bellomo 7.5 – Signori, fa un po’ quello che vuole: con l’avvicinarsi del Natale offre un cioccolatino a Galabinov e poi serve un regalino a Chichizola, per il primo gol stagionale. Manca solo che porti le borracce e faccia il fisioterapista. Anzi, dategli le chiavi del campo che adesso è suo. Che Bell(u)omo!

Rivas 6 – Non gioca sull’esterno, ma accanto a Galabinov, ed è una scelta logica perché è l’uomo a cui ci si appoggia per le ripartenze. Funziona come sempre l’asse con Di Chiara. Esce per un problema muscolare.

Galabinov 7 – Se vuoi segnare, la palla a Galabinov devi dare. Non c’è molto da dire, non c’è molto da spiegare. C’è solo da vedere. E da esultare!

dal 46′ Cortinovis 6.5 – Entra e mette ordine e sicurezza.

dal 63′ Ricci 6 – Si piazza sulla fascia, ma più che altro ha il compito di aiutare la fascia dal suo lato.

dal 70′ Hetemaj 6 – Il suo ingresso è per metterla in ghiaccio.

dall’83’ Montalto s.v.

dalll’83’ Lakicevic s.v.

All. Aglietti 7.5 – Sta prendendo forma una squadra cinica, solida, che acquisisce sempre più convinzione e sicurezza. E il merito è tutto suo. Due gol su due, difesa imperforabile e terza vittoria di fila.