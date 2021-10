Perugia-Reggina, i convocati di Aglietti: di nuovo disponibili Micai e Regini

27 Ottobre 2021 18:27

I convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti per il match di domani tra Perugia e Reggina

In casa Reggina due ritornano e uno no. Scontato ovviamente il ritorno di Alessandro Micai dopo le due giornate di squalifica (inizialmente tre), a sorpresa invece quello di Vasco Regini, in dubbio visto che per la sfida di domenica era in tribuna. Sono loro i due recuperi di Alfredo Aglietti per il match di domani a Perugia. Sempre fuori il lungodegente Claud Adjapong. E’ lui l’unico assente non considerando ovviamente il fuorilista Faty e i soliti Ejjaki, Franco e Lofaro, impegnato con la Primavera. Di seguito la lista ufficiale, come comunicato dal sito del club amaranto.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.