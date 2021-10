Perugia-Reggina, Aglietti: “Bellomo se lo merita, era in partenza quando sono arrivato. Ecco perché ho tolto Rivas”

28 Ottobre 2021 22:53

L’allenatore della Reggina Alfredo Aglietti ha commentato il match del “Renato Curi” tra Perugia e Reggina, appena terminato

Non la guarda la classifica, ma è normale. Alfredo Aglietti si gode il terzo successo di fila: “sapevamo che era difficile – ha detto nella sala stampa del “Curi” al termine del match – E’ stata una prova importante, in un campo difficile, contro una squadra in questo momento in salute. Non era facile vincere qua. Ho dei ragazzi molto intelligenti, si applicano quando chiedo una cosa. E’ una grande prova di maturità, ho chiesto ai ragazzi di essere cinici perché il Perugia non concede moltissimo e lo abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo gestito alla grande. Non la guardo la classifica, dopo 10 partite, anche se è chiaro che fa piacere. Il campionato di Serie B è difficile, noi siamo costruiti come gli altri e ci sono 7-8 squadre superiori a noi. Arriveranno tempi più difficili, dobbiamo continuare a lavorare”.

Note sui singoli: “Bellomo? Quando io sono arrivato era sul piede di partenza, gli ho chiesto cosa voleva e gli ho detto che gli avrei dato una chance se avesse fatto parlare il campo. Se lo merita, si è messo in discussione e non era facile. Il giocatore non si discute. Giallo a Crisetig nota stonata, ma almeno riposerà. Avevo già pensato di tenerlo fuori col Cittadella. Rivas? Ha avuto un problemino muscolare, vediamo cosa ha, è uscito per questo”.

A Reggina Tv è poi intervenuto Nicolò Bianchi: “è’ stata una partita diversa da quella col Parma. Sapevamo che ci avrebbero aspettati alti, abbiamo risposto alla grande. Non ci sono stati grandi occasioni per loro. E’ stato importante segnare nei primi minuti, il mister ci chiede sempre di iniziare forte e imbastire noi le azioni offensive. Oggi abbiamo sempre avuto in pugno la gara, e non è facile con un avversario forte come il Perugia. Problema fisico? Ho solo un po’ di dolore alle costole, nulla di grave. Oggi mi ricorda molto la gara a Potenza di due anni fa, perché c’erano tanti tifosi in serata, loro avevano la miglior difesa e c’era una grande atmosfera”.