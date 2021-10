Pd: Letta, ‘Conte e Calenda in nostra coalizione? Sì, lo proporrò ad entrambi’**

5 Ottobre 2021 20:40

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Conte e Calenda possono stare nella larga coalizione con il Pd? “Io non ho nessun dubbio: la mia risposta è sì ed è quello che proporrò a tutti e due ma non domani mattina perchè domani mattina” in vista dei ballottaggi “parleremo agli elettori”. Così Enrico Letta a Di Martedì su La7.