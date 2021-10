11 Ottobre 2021 13:20

Parte la stagione congressuale della Fnp Cisl Messina. Previste assemblee in tutta la provincia. Il Congresso provinciale si terrà il 6 dicembre 2021

Pronta a partire la stagione congressuale della Fnp Cisl di Messina, la federazione che raggruppa i pensionati del sindacato che celebrerà il suo congresso provinciale il prossimo 6 dicembre 2021. Secondo il programma stabilito dal Consiglio generale, si svolgeranno una serie di assemblee per ogni lega presente sul territorio a cominciare da giovedì 14 ottobre, alle 9.30 a Francavilla di Sicilia. “Come ogni tornata congressuale – spiega Bruno Zecchetto – le assemblee di lega rappresentano probabilmente il momento più importante di tutto il percorso perché è in quelle sedi che raccogliamo le istanze di tutti gli iscritti, le necessità e difficoltà che poi dovranno essere portate sui tavoli istituzionali. Come Fnp Cisl di Messina abbiamo pensato ad una serie di riunioni che possano coprire tutto il territorio così da dare voce a tutti i nostri pensionati, vera forza e patrimonio per tutta la comunità provinciale”. Dopo Francavilla, venerdì sarà la volta di Giardini Naxos, quindi lunedì 18 ottobre a Santa Teresa di Riva. Il 13 ottobre ci si sposterà sulla riviera tirrenica con l’assemblea a Patti, quindi il 21 ottobre Sant’Agata di Militello, il 22 ottobre Capo d’Orlando, il 26 ottobre Barcellona Pozzo di Gotto, il 27 ottobre Milazzo e il 29 ottobre Villafranca Tirrena. Dal 3 all’8 novembre, invece, si terranno invece le assemblee in città secondo il seguente calendario: 3 novembre Messina Nord, 5 novembre Messina Sud e 8 novembre Messina Centro.