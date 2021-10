Pallacanestro Viola, il Parco Commerciale “Le Ninfee” nuovo sponsor del club neroarancio

22 Ottobre 2021 16:10

Il Parco Commerciale “Le Ninfee” è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola per la stagione 2021-2022

Il Parco Commerciale Le Ninfee e la Pallacanestro Viola siglano un accordo di sponsorship per la stagione sportiva in corso. “Le Ninfee”, è il complesso di attività commerciali di grandi marche leader nel loro settore e sorge in un’area densamente popolata, nelle immediate vicinanze di edifici scolastici, strutture comunali, banche, uffici postali, impianti sportivi e svincoli autostradali.

Il fulcro del Centro Commerciale “Le Ninfee” è un importante ipermercato: la struttura è sviluppata su due livelli ed è in grado di offrire una serie di servizi alla propria clientela tra cui il servizio wi fi gratuito e il parcheggio da oltre 250 posti al coperto servito da un ascensore per l’accessibilità, all’interno del centro il cliente troverà anche una comoda area giochi per i bambini e uno sportello bancomat. Le Ninfee con i suoi orari di apertura è il tuo shopping sette giorni su sette. Il Parco Commerciale “Le Ninfee” si trova tra il porto e l’aeroporto di Reggio Calabria, nei pressi dello stadio Granillo direttamente sul Viale Calabria al civico 310.