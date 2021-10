Pallavolo, OMP Racing sponsor della Tonno Callipo Volley per i prossimi 3 anni 

23 Ottobre 2021 14:39

Tonno Callipo Volley ufficializza l’accordo di partnership con OMP Racing per i prossimi 3 anni

Con le prime due giornate di andata di SuperLega già in archivio, la Tonno Callipo Volley presenta un nuovo compagno di viaggio: il Club giallorosso ha infatti definito un accordo di partnership pluriennale con l’azienda OMP Racing, azienda ligure leader mondiale nel campo della progettazione e realizzazione di componenti di sicurezza per competizioni automobilistiche.

Saranno dunque firmate OMP Racing le sedute poste nelle panchine del PalaMaiata, impianto sportivo che accoglie le gare ufficiali della squadra vibonese, oltre che nella sala stampa dell’impianto di Viale della Pace. Le poltrone in similpelle e dal design accattivante, personalizzate con il logo della società, garantiscono il massimo della comodità e dello stile a squadra e staff giallorosso.

FOCUS SU OMP RACING

OMP Racing è un’azienda italiana, fondata nel 1973 con sede a Ronco Scrivia (Genova), leader mondiale nel campo della progettazione e realizzazione di componenti di sicurezza per competizioni automobilistiche (tute ed abbigliamento ignifugo, sedili, cinture di sicurezza, caschi, etc.). Dal 2008 il controllo della società è passato al Gruppo SAYE, sempre di proprietà genovese.

Nel 2019 OMP ha acquisito il controllo di Bell Racing Helmets e di Zeronoise, dando il via al più importante gruppo nel campo delle componenti di sicurezza per il motorsport.

Oggi i prodotti OMP sono ormai presenti in tutti i campionati mondiali racing, tra cui Formula 1, Campionato Mondiale Rally – WRC, Campionato Mondiale Turismo – WTCC, Campionato Mondiale Endurance – WEC, Campionato Mondiale Rally Cross – RX, Formula E, Formula Indy, Nascar ed OMP è una delle pochissime aziende al mondo in grado di proporre una gamma completa di articoli dedicati alle auto da corsa e alla sicurezza del pilota, con oltre 2.000 prodotti in catalogo, la maggior parte omologati dalla Federazione Internazionale dell’Automobilismo – FIA, di cui OMP è fornitore ufficiale esclusivo. Tra le partnership di OMP anche quella con Mercedes AMG Petronas Motorsport F1, con la quale OMP ha vinto 5 titoli nel Mondiale di Formula 1.Ulteriori informazioni su OMP Racing sono disponibili presso www.ompracing.com.

A tracciare le linee di questo prestigioso accordo è il Responsabile Commerciale Italia, Corrado Audisio: “OMP è sempre orgogliosa di collaborare con realtà sportive di alto livello fuori dal motorsport: per questo siamo felici di questa nuova partnership con Tonno Callipo Volley Calabria, a cui auguriamo i migliori successi in questa nuova stagione”.

Da parte della società giallorossa arriva il commento del vicepresidente Filippo Maria Callipo: “Siamo onorati di avere il supporto di un brand così importante. La qualità dei loro prodotti è una garanzia. Ci inorgoglisce molto il fatto che OMP Racing abbia scelto di sposare il progetto della Tonno Callipo Volley individuando in noi un partner con cui promuovere la propria immagine a livello nazionale ed internazionale”.