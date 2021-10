Pallavolo, la stagione di Palmi si apre con una vittoria importante: sbancata Palmi per 2-3

11 Ottobre 2021 11:03

Pallavolo, buon inizio per la OmiFer Palmi: sbancata Lecce per 2-3 alla prima di campionato

E’ stata davvero una battaglia interminabile quella che si è vista ieri al Palazzetto dello sport di Tricase tra l’Aurispa Libellula Lecce e la OmiFer Palmi, una partita caratterizzata da alti e bassi, soprattutto nel secondo e terzo parziale. Spiccano per Lecce i 26 punti di Casaro e i 20 di Corrado. Per Palmi bene Rosso con 19 punti e Laganà con 18. La squadra di casa parte con Vinti e Corrado di banda; Kindgard in regia; Casaro opposto; Fortes e Rau al centro, Cappio libero. La Omifer Palmi scende in campo con il capitano Matteo Paris al palleggio; Marra e Gitto centrali; Rosso e Russo schiacciatori; Laganà opposto; Fortunato libero.

Nel primo set la squadra di casa parte bene, mentre Palmi fatica molto. Non si concretizza per i neroverdi la rimonta sul finale, dove Lecce riesce a conquistare il parziale (25-23). Nel secondo set Palmi cambia marcia, inizia da subito con un ritmo diverso. Lecce non riesce a seguire la squadra ospite nel punteggio e i ragazzi di Polimeni riportano la situazione in parità (18-25). Il terzo set mostra uno scenario opposto a quanto visto nel secondo: Palmi crolla in soli 24 minuti di gioco e il parziale si chiude sul 25-16 in favore dei salentini. Nel quarto set la situazione si complica: entrambe le squadre sono stanche, Lecce cala nella seconda metà del parziale mentre Palmi riesce a tenere il ritmo, mettendo in campo una prova di grande cuore. Dopo una dura lotta sul finale, è 25-23 per la OmiFer Palmi, punteggio sul 2-2, si va al tie-break. Quinto ed ultimo set mozzafiato, i palmesi si portano avanti ma Lecce non molla. E’ qui che viene fuori il carattere di una squadra che finora non ha negato di avere grandi ambizioni per questa stagione. Dopo essere arrivati sul quindici pari ecco che arriva il guizzo dei neroverdi che riescono a strappare set e match portandosi sul 15-17. Una grande rimonta quella messa in campo dai ragazzi del coach Antonio Polimeni che al termine della partita si è dichiarato molto soddisfatto della prova di grande carattere messa in campo dai suoi ragazzi. Il prossimo incontro previsto per il 17 Ottobre vedrà Palmi impegnata in casa contro l’Avimecc Modica.

Aurispa Libellula Lecce: Cappio (L), D’Alba, Vinti 9, Fortes 10, Kindgard 4, Corrado 20, Rau 2, Giaffreda (L), Casaro 26, Maccarone 7. NE. Lucarelli, Persichino, Melcarne All. Grezio Fabrizio

OmiFer Palmi: Marra 7, Fortunato (L), Gitto 10, Russo 15, Rosso 19, Paris 2, Laganà 18, Roberts, Remo. NE. Amato, Nicolò, Di Carlo All. Polimeni Antonio