Pallacanestro Viola, nuova riconferma: rinnovato l’accordo di partnership con Evermind

1 Ottobre 2021 11:54

La Pallacanestro Viola comunica il rinnovo della partnership con Evermind, smart working company che si occupa di branding, design, digital transformation, software e percorsi di change management

La Pallacanestro Viola ed Evermind comunicano il rinnovo dell’accordo di Partnership. Evermind, è una smart working company 100% made in Italy, che si occupa di branding, design, digital transformation, software e percorsi di change management. È costituita da un network di professionisti che lavorano seguendo un’organizzazione del lavoro orizzontale incentrata su tre valori positivi: fiducia, trasparenza e responsabilità.

Evermind lavora in modo smart e flessibile per garantire più produttività e più soluzioni. “siamo ciò che siamo grazie a una visione comune fatta di valori condivisi che ci permettono di orientarci per raggiungere gli obiettivi e adattarci agilmente ai cambiamenti della nostra epoca“.

Il commento di Francesco Creazzo, responsabile della Comunicazione della Pallacanestro Viola: “in due anni di collaborazione, i professionisti di Evermind hanno dimostrato, oltre alle loro straordinarie capacità, anche un “attaccamento alla maglia” e al territorio che ha pochi omologhi. Per tutti noi della comunicazione neroarancio, lavorare al loro fianco è un piacere ed è per questo che non vediamo l’ora di iniziare la stagione con la forza di idee nuove e con lo spirito di squadra che contraddistingue quello che ormai si muove e lavora come un unico team“.