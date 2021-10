Pallacanestro Viola, Mauni’ Pizza Risto Pub è il nuovo sponsor neroarancio

14 Ottobre 2021 10:07

La Pallacanestro Viola ufficializza il proprio accordo di sponsorizzazione con il locale di Villa San Giovanni Mauni’ Pizza Risto Pub

Maunì Risto Pub e Pallacanestro Viola comunicano l’accordo di sponsorship. Mauni’ Pizza Risto Pub è un ambiente vivace e ideale per svolgere il rito dell’aperitivo attraverso la selezioni dei migliori liquori e strong spirits senza dimenticare le sfizierie, le fragranti pizze, le insalate, i gustosi panini, hambuger, primi e secondi e le birre.

Il locale nasce nell’ottobre del 2017 per volere del titolare Maurizio Polimeni una pizzeria , ristorante, pub e hamburgheria in cui trasmettere estro e fantasia dalle rifiniture all’arredamento ma soprattutto nel menù , dove si possono trovare oltre a prodotti noti e di prima qualità, anche tantissime diverse pietanze. Il Maunì propone alla propria clientela un’atmosfera piacevole e unica, un luogo in cui il concetto di locale si rinnova coniugando una cucina di qualità concentrata in un unico spazio affascinante ed irresistibile! Il Maunì Risto Pub si trova a Villa San Giovanni in via Monsignor Santo Vescovo Bergamo sn.