Pallacanestro Viola-Avellino, coach Robustelli ammette: “il pubblico di Reggio Calabria ha fatto la differenza”

4 Ottobre 2021 10:37

Rodolfo Robustelli analizza Pallacanestro Viola-Avellino ai microfoni di StrettoWeb: il coach degli irpini sottolinea la forza del pubblico di Reggio Calabria, uomo in più dei neroarancio

La Pallacanestro Viola torna a giocare davanti ai propri tifosi e lo fa con una vittoria. I neroarancio battono 75-67 la Del Fes Avellino e festeggiano insieme al pubblico di Reggio Calabria, vero e proprio uomo in più nei momenti difficili. Avellino aveva giocato un buon primo tempo, andando a riposo in vantaggio dopo un sontuoso secondo quarto di gara. Usciti dagli spogliatoi però, i ragazzi di coach Bolignano hanno giocato una grande pallacanestro, sospinti dall’energia del tifo indiavolato del PalaCalafiore. Un binomio che ha portato alla rimonta e alla vittoria.

Nella conferenza stampa post partita, il coach ospite Rodolfo Robustelli, ha sottolineato ai microfoni di StrettoWeb quanto la spinta del pubblico sia stato importante: “questo è un campo molto caldo, c’è tradizione. Sapevamo di venire qui a giocare una partita che sarebbe stata difficile dal punto di vista ambientale e prettamente logistico, proprio per la presenza del pubblico, Per come la città è legata a questo sport e a questa squadra. Sicuramente è stato un fattore, lo diceva coach Bolignano: ci sono giocatori che rendono meglio quando sono spinti dal pubblico, infatti alla fine la differenza l’ha fatta l’intensità di Fall e di Duranti”.