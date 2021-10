Palermo, anche il sindaco Orlando manifesta contro lo stop al Ddl Zan: “violati i principi della Costituzione”

31 Ottobre 2021 13:30

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, scende in piazza a manifestare contro lo stop in Senato del Ddl Zan

Palermo scende in piazza per protestare contro lo stop al Senato del Ddl Zan. In piazza, fra i partecipanti al corteo organizzato dal coordinamento Palermo Pride, anche il sindaco Leoluca Orlando che ha dichiarato: “questa è la Palermo dei diritti che si rivolge all’Italia dei diritti negati. La bocciatura al Senato del ddl Zan è un atto eversivo che viola i principi della nostra Costituzione. Il Parlamento ha scritto una pagina nera della vita del nostro paese che fa fare un salto indietro rispetto ad un cammino che la città di Palermo, invece, continua. E la partecipazione di tanti cittadini in questa iniziativa è il segno di una città che lotta e sempre continuerà a farlo per il rispetto di tutti i diritti“.