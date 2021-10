Palermo, gocce di sedativo nella bibita: 20enne narcotizza e rapina il compagno, arrestata

4 Ottobre 2021 11:10

Ragazza di 20 anni narcotizza il compagno con delle gocce di sedativo nella bibita e poi gli sottrae 2500 euro: arrestata dai carabinieri

Sedativo nella bibita per narcotizzare e derubare il compagno. È accaduto a Palermo, nella zona di Altarello di Baida, dove i carabinieri hanno fermato una ragazza di venti anni su disposizione della Procura con l’accusa di rapina aggravata. Secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’, la giovane, mentre era in casa del compagno, lo ha addormentato con diverse gocce di sedativo e lo ha derubato di oltre 2.500 euro. Le indagini, scattate dopo la denuncia della figlia dell’uomo, sono andate avanti con l’ascolto di testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia in cui era stato acquistato il farmaco. Il fermo è stato convalidato dal gip che ha disposto per la ragazza gli arresti domiciliari.