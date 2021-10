Palermo: bilanci comunali falsi, indagato il sindaco Orlando

21 Ottobre 2021 10:10

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali sono indagati per falso nei bilanci comunali

Guai per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali in quanto indagati per falso nei bilanci comunali. Secondo quanto scrive il quotidiano “La Repubblica”, tutti hanno avuto notificato un avviso di conclusione indagini per il reato di “falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico”. Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, avrebbero accertato numerose irregolarità nei bilanci di quattro anni, dal 2016 al 2019.

Orlando indagato, Lega all’attacco

“Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Orlando e delle altre persone indagate dalla procura di Palermo per possibili irregolarità nei bilanci e fino ad allora vale come per tutti la presunzione di innocenza. Ma è evidente che vi è un problema tutto politico nel momento in cui il Comune si avvia al dissesto finanziario ed è già da tempo in totale dissesto funzionale. Lo diciamo da tempo e torniamo a ribadirlo: è ora di votare la sfiducia. Quella sfiducia che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Ma oggi più di prima e in maniera definitiva non ci possono più essere mezze misure. O si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e vota la sfiducia o si è contro la città“. Lo dichiarano il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda ed il deputato e Consigliere, Marianna Caronia.