Ottenuto il riconoscimento ministeriale per il Consorzio dei vini Terre di Reggio Calabria

27 Ottobre 2021 17:20

Venerdì 29 ottobre alle ore 9.30 presso la sede camerale di Via Campanella a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di attività del Consorzio Terre di Reggio Calabria, che con Decreto del 19 ottobre u.s. ha ottenuto il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Si conclude l’iter avviato nel 2019 attraverso la costituzione di una rete tra le aziende vitivinicole reggine con l’obiettivo di salvaguardare il prodotto e promuoverne la commercializzazione nei mercati nazionali ed internazionali, e si dà avvio alla piena operatività per il perseguimento delle funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOC “Greco di Bianco” e per le IGP “Costa Viola”, “Palizzi” e “Pellaro”, ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016; nonché delle funzioni di cui all’art. 41 comma 1 della Legge n. 238/2016 per la IGP “Locride”. Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, il Presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria Domenico Ielasi e le imprese aderenti.