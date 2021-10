Omofobia: Zan, ‘per mediazione con Lega e Fdi serve stop a non passaggio articoli’

25 Ottobre 2021 18:38

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “La cosa importante è superare l’ostacolo di mercoledì, la cosiddetta tagliola, il non passaggio agli articoli proposto da Fratelli d’Italia e la Lega. Se dovesse passare questo la legge morirebbe, se Fratelli d’Italia e Lega volessero partecipare ad un’interlocuzione dovrebbero principalmente ritirare questa tagliola” per non “affossare la legge”. Lo ha affermato Alessandro Zan ai microfoni di Rainews 24.