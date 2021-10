Omofobia: Scalfarotto, ‘muro contro muro fa perdere tutti, lo dicevamo 3 mesi fa’

29 Ottobre 2021 17:32

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “‘Se si andrà allo scontro, al muro contro muro, e si perderà a scrutinio segreto, avrete distrutto le vite di quei ragazzi’. Il 13 luglio in Aula lanciammo l’allarme: e d’altronde per chi conosce le dinamiche del voto segreto, vale a dire chiunque sieda in Parlamento , l’esito era purtroppo prevedibile. Il giorno dopo questa dichiarazione di Matteo Renzi, il 14 luglio, la questione sospensiva sul ddl Zan fu respinta per un solo voto a scrutinio palese. Chi non ha voluto ascoltare le nostre parole allora (e non ha nemmeno saputo far di conto), non cerchi oggi altro responsabile che sé stesso”. Così su Facebook il Sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto , postando un video dell’intervento in Senato di Matteo Renzi del 13 luglio.