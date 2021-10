Omofobia: Ronzulli (Fi), ‘legislatura lunga, possibile approvare buona legge’

27 Ottobre 2021 21:58

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata triste, hanno perso tutti quelli che, come me, volevano una legge contro l’omofobia. Però una parte voleva dialogare per superare le criticità del testo Zan e non una legge a tutti i costi, mentre l’altra ha alzato un muro. La legislatura, però, è ancora lunga e c’è tutto il tempo di approvare una buona legge contro l’omofobia che è necessaria”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Tg2 Post su Rai 2.

“C’è già depositato un ddl del centrodestra a mia prima firma, sottoscritto anche da Salvini, Binetti, Quagliariello e Balboni, sul quale si può aprire un confronto per dare in 6 mesi una legge a favore di quelle persone che si aspettavano norme a loro tutela già oggi. Mi auguro che, dopo quanto accaduto, chi finora ha rifiutato un confronto, giunga a più miti consigli”.