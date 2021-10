Omofobia: Masini (Fi), ‘ho votato contro tagliola’**

27 Ottobre 2021 14:04

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Nonostante il voto segreto mi permetterebbe di non espormi sulle mie decisioni io non mi sono mai nascosta e la mia posizione è sempre stata chiara. Per quanto mi riguarda il ddl Zan resta una legge imperfetta che avrebbe potuto essere migliorata e liberata da alcune ambiguità che la rendono di difficile condivisione per tutti, ma dal momento in cui è diventato chiaro che l’alternativa sarebbe stata quella di non avere nessuna legge che tuteli una comunità, che da 25 anni aspetta il riconoscimento del loro diritto di esistere e di non avere paura, allora, la mia storia personale e la mia coscienza mi hanno costretto a votare contro le mozione di non passaggio agli articoli presentata da Lega e Fdi, andando anche contro il mio gruppo di riferimento. Purtroppo non è bastato”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Barbara Masini.

“Mi auguro -aggiunge- che le parole dei colleghi che hanno spinto per bloccare il provvedimento ora con la volontà di rimettere mano al testo siano sincere e che si arrivi, finalmente, ad ottenere quelle tutele che tutti sembrano voler concedere ma che alla fine nessuno si assume la responsabilità di riconoscere”.