Volley, tutto facile per la OmiFer Palmi: l’Avimecc Modica va KO per 3-0

18 Ottobre 2021 10:34

Volley, la OmiFer Palmi batte agilmente l’Avimecc Modica: 3-0 il risultato finale, il commento e il tabellino della sfida

Per la squadra di casa è stata la partita perfetta, o quasi. E’ con queste poche parole che si potrebbe riassumere il match tra la OmiFer Palmi e l’Avimecc Modica. “Squadra che vince non si cambia”, e Polimeni non cambia lo starting six della precedente gara contro Lecce. Paris in regia; Laganà opposto; Gitto e Marra al centro; Rosso e Russo di banda; Fortunato libero. Lato Modica il coach D’Amico schiera Alfieri in regia; Martinez opposto; Chillemi e Loncar di banda; Raso e Garofolo centrali; Nastasi libero.

Il match vede partire Palmi subito forte (8-4) e condurre con un ampio margine il parziale (16-11) che senza troppe difficoltà si chiude sul 25-21. Secondo set che si chiuderà con lo stesso risultato ma Modica tiene botta soprattutto nella fase iniziale (8-7) per poi crollare nella seconda metà del set dove i neroverdi mettono il turbo (16-12) e volano verso la chiusura del parziale. Nell’ultimo set Palmi continua a martellare mentre dall’altra parte della rete Modica sembra aver issato bandiera bianca (16-9 e poi 21-12). Il set si chiude sul 25-18 con un PalaBotteghelle festante dopo il lungo stop. Una prestazione maiuscola di tutti gli effettivi di Palmi con Laganà, Rosso (11 punti) e Marra (10 punti) grandi protagonisti. Per Modica da evidenziare i 16 punti di Martinez. “Sapevamo di avere davanti una squadra ostica – commenta a fine gara coach Polimeni – abbiamo tenuto alta l’attenzione e siamo stati bravi. La prossima partita contro Aversa sarà tosta, dovremo ripetere la prestazione di oggi per poter vincere contro una squadra ben costruita come la loro”.

OmiFer Palmi – Avimecc Modica 3-0

25-21 / 25-21 / 25-18

Durata 1:26

OmiFer Palmi

Marra 10, Fortunato (L), Gitto 9, Russo 9, Rosso 11, Paris 6, Nicolò, Roberts, Laganà 11, Remo – NE. Amato, Prespov, Di Carlo (L)

All. Polimeni

Avimecc Modica

Alfieri 1, Raso 4, Martinez 16, Turlà 1, Chillemi 8, Nastasi (L), Gavazzi, Loncar 5, Garofolo 4, Saragò – NE. Caleca, Aiello(L), Tidona

All. D’Amico

Arbitri

Roberto Guarneri – Walter Stancati