Omicidio Bergamini, il Tribunale respinge l’annullamento del processo: Isabella Internò resta l’unica imputata

25 Ottobre 2021 15:20

Il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento del processo riguardante l’omicidio/suicidio di Denis Bergamini: l’ex fidanzata Isabella Internò resta l’unica imputata

Quest’oggi, il Tribunale (giudice Paola Lucente, a latere Marco Bilotta) ha respinto le eccezioni della difesa, tra cui una tendente all’annullamento del processo riguardante la morte di Denis Bergamini. Il corpo del calciatore del Cosenza, venne trovato a pochi chilometri da Roseto Capo Spulico nel novembre del 1989. Apparentemente, il calciatore avrebbe scelto di suicidarsi lanciandosi contro un tir. La famiglia di Bergamini non ha mai creduto alla tesi del suicidio, sostenuta invece da Isabella Internò, ex fidanzata del giocatore, unica imputata del processo con l’accusa di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione. Il calciatore avrebbe pagato con la vita la fine della relazione con la ragazza.

Saranno 200 i testimoni che sfileranno davanti alla Corte d’assise di Cosenza nel processo. Lo hanno deciso i giudici ammettendo la lista dei testi presentata dalle parti. Il processo è stato quindi aggiornato al 25 novembre. “Sono molto soddisfatto perchè siamo partiti con il piede giusto e adesso viaggiamo“, ha detto all’uscita l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini. In aula l’avvocato ha fatto un riferimento al processo Cucchi, in cui era legale della famiglia, suscitando le contestazioni della difesa. “Capisco che il processo Cucchi – ha detto Anselmo parlando con i giornalisti – possa far paura al processo Bergamini, perchè le tematiche medico-legali sono abbastanza simili. Nel processo Cucchi avevamo trovato un radiologo di fama internazionale ed è diventato un teste della Procura come oggi Fineschi (il prof. Vittorio Fineschi dell’Università La Sapienza, lo stesso che ha svolto l’autopsia sul corpo di Giulio Regeni ucciso in Egitto, ndr). Anche se qui, da un punto di vista medico legale, la verità è stata nascosta all’inizio di questa vicenda ma l’analogia non può che fare paura. A Donata Bergamini dico di stare tranquilla, di essere serena perchè arriverà il suo momento. Ci misuriamo sui fatti e finalmente faremo questo processo“.