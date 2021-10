Calabria, Occhiuto deciso: “gli ospedali scoppiano, il Governo provveda. Chiederò di essere Commissario alla Sanità”

13 Ottobre 2021 12:05

Roberto Occhiuto fa il punto sulla situazione degli ospedali in Calabria: il neopresidente della Regione sottolinea le difficoltà sanitarie e spiega di voler essere nominato Commissario alla Sanità per la Regione Calabria

“Quella sulla sanità calabrese è la grande scommessa. Forza Italia e il centrodestra hanno ottenuto un risultato importante in Calabria. Ma come ho sempre detto in campagna elettorale, io non giudico la mia vittoria dai voti ottenuti il 3 e il 4 ottobre, la giudico dalla capacità che avrò di cambiare questa Regione, a cominciare dalla sanità. Gli ospedali scoppiano. Non c’è alcuna possibilità di curarsi in poliambulatori in tempi ragionevoli. Chiederò al Governo di recuperare il danno accumulato in questi anni. Voglio occuparmene direttamente“. Sono le parole pronunciate da Roberto Occhiuto, neopresidente della Regione Calabria, ai microfoni della trasmissione “Start” di Sky Tg24. In merito al PNRR, Occhiuto spiega: “è un’occasione straordinaria per imprenditori locali e per chi vorrà investire in Calabria. Ai Comuni mi piacerebbe dare però, oltre ai finanziamenti, anche i progetti ed i mezzi per realizzarli. Io personalmente invece nella mia regione mi occuperò di sanità: chiederò – ha aggiunto – di essere Commissario alla Sanità per la Regione Calabria“.

Occhiuto si è successivamente occupato di temi di respiro più nazionale. Sulla questione Forza Nuova, Occhiuto taglia corto: “molti ipotizzano una prossimità tra Forza Nuova e Fratelli d’Italia, mentre Fratelli d’Italia è vittima di questa narrazione”. Liberato il campo da ogni possibile collegamento fra il partito di Giorgia Meloni e Forza Nuova, Occhiuto chiede una mozione condivisa contro tutti i totalitarismi: “il modo migliore per far fronte e isolare i fenomeni violenti è quello di dimostrare che c’è una politica che li contrasta in modo unitario. Una mozione condivisa da tutte le forze politiche sarebbe un bel gesto del Parlamento. Per farla occorre considerare tutti i totalitarismi alla stessa stregua, quelli di destra e quelli di sinistra: non ce ne sono alcuni più buoni degli altri. Spero che il Pd si renda disponibile a lavorare a un testo condiviso, altrimenti noi di centrodestra ne faremo uno nostro che abbia questi contenuti“.