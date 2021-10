Pallacanestro Viola, comunicati i nuovi prezzi di abbonamenti e biglietti per le singole partite [INFO e DETTAGLI]

25 Ottobre 2021 17:33

La Pallacanestro Viola comunica novità e info utili sui costi e le modalità di acquisto degli abbonamenti stagionali e dei biglietti per le singole partite

Capienza aumentata, restrizioni allentate ma non solo: la voglia di incontro tra la squadra e la città. Ecco cosa c’è alla base del restyling della campagna abbonamenti “Disegniamo un sogno”. Nuovi prezzi, certamente, ma anche una semplificazione dei settori per favorire l’incontro tra tifosi e dei tifosi con la squadra.

Da oggi, i nuovi prezzi fino al 7 novembre sono:

– PARTERRE CENTRALE SOSTENITORE 300€

– PARTERRE CENTRALE 150€

– PARTERRE CENTRALE JUNIOR 100€

– PARTERRE LATERALE 100€

– PARTERRE LATERALE JUNIOR 65€

– ANELLO SUPERIORE 100€

– ANELLO SUPERIORE JUNIOR 65€

Per quanto riguarda il biglietto per le singole partite, i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Parterre Centrale Intero: 15€

Parterre Centrale Junior: 10€

Parterre Laterale: 10€

Parterre Laterale Junior: 6,50€

Anello Superiore: 10€

Anello Superiore Junior: 6,50

Naturalmente, gli abbonati sostenitori che hanno sottoscritto il tagliando stagionale prima della gara di oggi saranno premiati per la fiducia, includendo una gara in più (la Giornata neroarancio) e l’accesso alla nuova Area Hospitality. Per gli abbonati non sostenitori, il premio sarà la Giornata neroarancio, compresa all’interno dell’abbonamento sottoscritto prima del 26 ottobre 2021.

Il botteghino del PalaCalafiore vi aspetta! È aperto dal Lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30.

Per maggiori informazioni scrivere a ticketing@pallacanestroviola.it

Oppure chiamare il 3298523367