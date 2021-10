Basket, Serie C Gold: esordio casalingo per la Nuova Pallacanestro Messina nel derby contro Dierre Reggio Calabria

23 Ottobre 2021 10:29

Esordio casalingo nel weekend per la Nuova Pallacanestro Messina che, dopo il turno di riposo, ospiterà la Dierre Reggio Calabria

Esordio casalingo nel torneo di C Gold per la Nuova Pallacanestro Messina che dopo aver osservato il turno di riposo previsto dal calendario ospiterà al PalaTracuzzi la Dierre Reggio Calabria. La giovane società calabrese ha vinto all’esordio in trasferta con Castanea e ceduto in casa contro la Fortitudo, formazione che nella prima giornata aveva sconfitto di misura la Nuova Pallacanestro. Messina si presenterà a questo match con i nuovi innesti Barroca e Perriere che allungheranno le rotazioni di coach Manzo. Gli ospiti, allenati da Rugolo, hanno nell’esperto locale Suraci il top scorer (14,0 punti di media in due uscite), seguito dal play Dmitrovic (13,5) ex di Catanzaro e Rende, giocatore dotato di grande esplosività. Fra gli esterni punti nelle mani anche per l’esperto, nonostante la giovane età, Nardi (12,5), la novità è il croato Tomic–Feric (12,5) all’esordio nei campionati italiani. Sotto le plance giostra l’ala Laganà (11,5) , bene finora i giovani con il locale Scialabba (10,5) e il siciliano ex Orlandina Lab Ravì (10,0), completano il roster gli under Canale, Crupi e Ripepi.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Dierre Reggio Calabria domenica 24 ottobre alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di Messina, arbitreranno Paolo Filesi e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore la quale a richiesta, può essere sottoscritta anche al palazzetto. L’accesso al palazzetto, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.